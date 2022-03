António Ramalho comunica saída do Novo Banco

António Ramalho estará de saída da liderança do Novo Banco. O gestor terá anunciado esta quinta-feira ao Conselho Geral e de Supervisão do banco que irá abandonar as funções executivos a partir de agosto, segundo o Jornal de Negócios.

A decisão do gestor, que assumiu os comandos do banco há quase seis anos, surge depois de o banco ter apresentado lucros anuais pela primeira vez e depois de ter sido envolvido na investigação da Operação Cartão Vermelho. Em causa estão escutas telefónicas a indiciar que o CEO tentou preparar o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, antes das audições no parlamento a propósito das perdas registadas pelo banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

O Dinheiro Vivo contactou o Novo Banco para confirmar as informações, mas até ao momento não foi possível obter um esclarecimento.

(Notícia em atualização)

