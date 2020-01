António José Teixeira é o novo diretor de informação da RTP

Depois do chumbo da ERC a José Fragoso, a RTP aponta o jornalista que desde 2016 é adjunto de Paulo Dentinho para liderar a informação da RTP.

António José Teixeira chegou à estação pública cinco meses depois de deixar a direção da SIC Notícias, canal informativo do grupo Impresa, o primeiro no cabo em Portugal, que liderou entre 2007 e outubro de 2015. Foi precisamente nesta altura que o canal de informação da estação pública passou a RTP3 e ficou sob a liderança de Paulo Dentinho. Em março de 2016, o diretor de informação da RTP3 chamaria Teixeira a juntar-se à sua equipa, como adjunto.

No final de 2018, Dentinho pôs o lugar à disposição - na sequência de críticas pela sua opinião relativamente ao caso Ronaldo e às críticas recebidas pela falta de cobertura do canal público aos incêndios em Sintra - e Gonçalo Reis aceitou a saída, fortemente contestada pelos trabalhadores da RTP, mas rapidamente concretizada com o OK de redação e regulador a Maria Flor Pedroso.

A paz não duraria muito. Apenas um mês depois de entrar, em novembro de 2018 Flor Pedroso era já fortemente contestada pela contratação de Cândida Pinto e Helena Garrido para integrar a sua direção de informação. "A validação destas contratações de luxo pela administração da RTP é um escândalo sem fim", escrevia então a Comissão de Trabalhadores. Numa liderança pouco pacífica de um ano (em que foi reeleito António Costa, primo da jornalista, como primeiro-ministro, gerando forte contestação à sua posição no canal público), seria uma guerra interna a ditar a saída. A polémica sobre um Sexta às Nove em que Sandra Felgueiras dizia ter sido censurada levou Flor Pedroso a pôr o lugar à disposição, apesar de negar todas as acusações e de ter até contado com o apoio de um grupo de jornalistas de vários meios.

