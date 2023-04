Antigo Bairro do Silva dá lugar a aparthotel de luxo

O Bairro do Silva, ilha operária que surgiu no final do século XIX em pleno coração do Porto, transformou-se num aparthotel de 40 habitações, onde o luxo impera entre os corredores estreitos que caracterizam o miolo desta estrutura residencial típica da Invicta, no cuidado da recuperação das pequenas casas, nos pormenores de decoração e na tecnologia disponível em todos os espaços. Foi pelas mãos de Lior Zach e George Vinter, fundadores da empresa hoteleira Boa Hotels, que os cinco edifícios que compunham o bairro deram lugar ao Village By Boa, depois de detetarem uma procura crescente de apartamentos como alojamento turístico. Este é o primeiro aparthotel destes empresários em Portugal, cujos planos de crescimento estendem-se já ao Douro e a Lisboa.

O Village By Boa estreia um modelo de negócio assente na procura de oportunidades e dos investidores certos. Como revelam os fundadores, a Boa Hotels deteta projetos com potencial, elabora a due diligence e procura o investidor. Posteriormente, cria o conceito hoteleiro, desenvolve o plano e executa as operações. O projeto portuense desenrolou-se ao longo de três anos, desde a fase de planeamento até à abertura oficial, em maio do ano passado. O investimento foi realizado pelo israelita Ben Shahar Investment Group, companhia imobiliária focada em projetos históricos. O valor aplicado é confidencial. Agora, os gestores estão a negociar um spa resort no Douro e dois hotéis de cidade em Lisboa. Como afirmam, "estamos interessados em investir tanto em localizações urbanas como rurais", e "abertos a todas as opções, desde que sejam financeiramente viáveis".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia