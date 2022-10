Andy Brown sai da Galp em dezembro

O CEO da Galp, Andy Brown, vai terminar o seu mandato no final deste ano, anunciou a empresa esta segunda-feira, 03, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De acordo com a nota da energética portuguesa, o atual presidente da Comissão Executiva "comunicou ao Conselho Administrativo que irá terminar o seu mandato a 31 de dezembro de 2022, depois de cumprir, com sucesso, a missão com a qual se comprometeu".

A Galp adianta que irá ainda anunciar o sucessor ao cargo nos próximos três meses.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia