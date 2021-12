Encontro-me com André Marques da Silva no encantador Amélia, em Campo de Ourique, já ele aviou a rotina diária no ginásio e é a pé que dali há de sair rumo às Amoreiras, onde vive e tem duas das mais importantes lojas que lidera, enquanto representante de duas marcas de luxo particularmente desejadas dos portugueses, a Apple (GMS Store, loja oficial da marca da maçã em Portugal) e a Bang&Olufsen. É pela política que pega na conversa, lembrando um encontro com o vizinho Carlos Moedas, quando ainda poucos lisboetas sonhavam tê-lo como presidente da Câmara, e vai-me dizendo que acredita que esse foi o primeiro sinal de que a dinâmica política mudou - agora reforçada a ideia com Rio e Costa a alinhar ao centro -; uma mudança de que, enquanto empresário, defende que o país precisa. Lá voltaremos, depois do pedido - um sumo Amélia (de beterraba, maçã e limão) para ele, café duplo para mim e beakfast sandwiches para os dois (sanduíche em focaccia com abacate, bacon, queijo e ovo estrelado) - e de me guiar pelo percurso que o levou dos stands de automóveis à representação daquelas marcas, a que hoje dedica a maior fatia do seu tempo.

Recuamos a 2010, com a crise a rebentar em Portugal e uma viagem aos Estados Unidos que, não sendo dele, lhe mudaria a vida. "O meu pai estava em Nova Iorque, entrou na Apple da Quinta Avenida e ligou-me para saber se eu conhecia a marca e a loja, o que havia aqui... e disse-me para me pôr em campo e saber mais." Seria uma oportunidade de negócio a explorar e André não hesitou, descobrindo que a distribuição era feita apenas por terceiros, nada dedicado nem que dignificasse a marca. Apreendendo uma oportunidade real, seguiu o conselho do pai e foi bater à porta da Apple. Um ano depois estava a abrir a primeira loja GMS, no Fórum Almada. Em 2012 já triplicara o negócio, incluindo uma abertura no Colombo e outra nas Amoreiras.