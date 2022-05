Anarec: Margem dos postos "é sempre a mesma" seja qual for o preço dos combustíveis

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) defendeu esta quarta-feira que "a margem do revendedor é sempre a mesma, independentemente do preço dos combustíveis". A associação das bombas de gasolinas está a acompanhar "com preocupação" o tema da baixa do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) face à expectativa da descida dos preços dos combustíveis

Em comunicado, a Anarec alega que "as margens dos revendedores são contratualizadas como margens fixas e não percentuais, ou seja, a margem do revendedor é sempre a mesma, independentemente do preço dos combustíveis".

