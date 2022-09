Amorino, os gelados em forma de flor têm nova loja no Porto

Há uma nova gelataria Amorino na Baixa do Porto, em frente à Torre dos Clérigos. A funcionar já desde o início do mês, o novo espaço da marca de gelados artesanais italianos, famosos pela sua forma de flor, foi oficialmente inaugurada neste sábado. São já quatro as gelatarias Amorino no Grande Porto, mas, nos próximos cinco anos, Ana Moreira e Pedro Pinto querem abrir mais cinco espaços comerciais e duplicar a faturação que, este ano, deverá chegar aos 2,5 milhões de euros.

