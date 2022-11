Álvaro Santos Pereira da OCDE: "O panorama económico é muito difícil"

"Atualmente, estamos confrontados com uma perspetiva económica muito difícil", diz o economista-chefe interino da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Álvaro Santos Pereira, no novo panorama (outlook) sobre as economias mais desenvolvidas do mundo.

"O nosso cenário central não é uma recessão global, mas um abrandamento significativo do crescimento da economia mundial em 2023, bem como uma inflação ainda elevada, embora em declínio, em muitos países", acrescenta o antigo ministro da Economia português.

Neste novo estudo, o grupo dos países mais desenvolvidos cresce apenas 0,8% em 2023, a zona euro ainda menos (0,5%). Portugal cresce devagar, mas acima da média (1%), diz o novo panorama da OCDE.

Segundo Álvaro Santos Pereira, "os riscos continuam a ser significativos. Nestes tempos difíceis e incertos, a política tem mais uma vez um papel crucial a desempenhar: um maior aperto da política monetária é essencial para combater a inflação e o apoio da política orçamental deve tornar-se mais direcionado e temporário".

Os países devem "acelerar o investimento em fontes e tecnologias limpas de energia", o que "será crucial para diversificar o abastecimento energético e garantir a segurança energética".

