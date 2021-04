Alto Minho recebe Portugal que Faz para debater os problemas da região

A Escola Superior Agrária, em Ponte de Lima, é a próxima paragem deste roadshow que percorre o país com o ciclo de conferências Portugal que Faz.

Como habitualmente, António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, fará a primeira intervenção e a seguir Carlos Andrade, chief economist da instituição financeira, faz o retrato económico da região do Alto Minho.

Segue-se o debate, moderado por António José Gouveia, editor executivo do Jornal de Notícias, e que além de António Ramalho, terá no painel Luís Ceia, presidente da CEVAL - Confederação Empresarial do Alto Minho, Carlos Rodrigues, presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Armando Fontainhas, presidente da Adega Cooperativa Regional de Monção e Portela Rosa, fundador da Vianapesca-OP - Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo.

Siga aqui em direto a partir das 11:30