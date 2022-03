A subida de Alexandre Fonseca à liderança executiva da Altice Europe, a casa-mãe de todas as operações Altice (exceto a dos Estados Unidos) e a transição de Ana Figueiredo da liderança na República Dominicana para CEO da Altice Portugal, apanhou tudo e todos de surpresa, mas foi mesmo isso que foi comunicado ontem pelo grupo que detém a Meo.

O português passa a co-CEO da Altice Europe, para coordenar todas as operações do grupo, integrando um novo comité executivo internacional que conta também com Malo Corbin (atual administrador financeiro da Altice Europe que passa a co-CEO responsável pelas finanças, fusões e aquisições) e com David Drahi (filho do fundador Patrick Drahi e membro do conselho de administração do grupo Altice Portugal que passa a co-CEO responsável pelo desenvolvimento e tecnologia).