Alemanha testa rendimento básico em 1500 pessoas

O programa alemão, denominado My Basic Income, prevê a atribuição de 1200 euros mensais a um grupo reduzido de pessoas, independentemente da sua situação laboral, para se avaliar como esse rendimento afeta o comportamento das pessoas em termos de lazer, procura de emprego, uso do tempo livre ou da própria saúde, de acordo com o "El Economista".

Segundo a notícia, o projeto consta de três fases: na primeira, serão escolhidas 1500 pessoas, das quais 120 receberão um rendimento mínimo, que será determinado pelas condições de cada um dos candidatos. Os pagamentos serão feitos a partir de 2021, quando se inicia o apuramento do impacto desse rendimento na vida dos beneficiários e a comparação dos seus hábitos com os 1350 que não o vão receber.

