Ajustamento de retenções na fonte aos novos escalões de IRS "está feito", diz governo

O governo não antecipa novas alterações às tabelas de retenção na fonte neste ano, após o desdobramento do terceiro e sexto escalões de IRS, que deverá ser aprovado com a nova proposta do Orçamento do Estado para 2022.

"Esse ajustamento está feito", considerou esta quarta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, na conferência de imprensa de apresentação da proposta junto do ministro das Finanças, Fernando Medina.

