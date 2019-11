AHRESP. Web Summit com impacto de 64,4 milhões de euros no turismo

A AHRESP fez as contas e estima que a chegada de 70 mil visitantes à Web Summit poderá ter um impacto de 64,4 milhões de euros no turismo. Só com os gastos dos participantes durante os quatro dias da feira de tecnologia, que arranca na segunda-feira, com lotação esgotada.

"O evento é especialmente impactante para o canal Horeca (hotéis e restauração), pois a necessidade de alojamento, alimentação, animação, entre outras, é uma realidade constante. O ano de 2019 será ainda mais positivo, prevendo-se mais visitantes e impactes diretos e indiretos muito significativos na economia".

Para a edição deste ano da feira de tecnologia a AHRESP faz uma projeção "otimista". Tendo por base os resultados das edições dos dois últimos anos, a associação calcula que, em novembro, o número de hóspedes possa aumentar 9,8%, com as dormidas a apresentar um crescimento homólogo de 9,1%, com o mercado externo a contribuir com um aumento de 10,1%.

