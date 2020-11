Afinal, são 15 os concelhos deixam de estar na lista de risco elevado

O Governo atualizou este sábado a lista de concelhos considerados de risco elevado, retirando uns e acrescentando outros. O conjunto de municípios na nova listagem são agora 213, mais 22 do que a anterior lista, que incluía 191 concelhos.



O primeiro-ministro, António Costa, revelou que 15 concelhos passaram de situação de risco para risco moderado, enquanto 39 passam a ser concelhos de risco menos elevado e 174 mantêm-se num dos três escalões de risco elevado.



Os critérios foram alterados e passam a existir quatro escalões para classificar os concelhos: risco moderado (com menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias), risco elevado (240 a 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias), risco muito elevado (480 a 960 novos casos) e extremamente elevado (mais de 960).

Consulte a lista de concelhos que saem da lista de risco elevado:

• Aljustrel;

• Alvaiázere;

• Beja;

• Borba;

• Carrazeda de Ansiães;

• Ferreira do Alentejo

• Fornos de Algodres;

• Santa Comba Dão;

• São Brás de Alportel

• Sousel;

• Tábua;

• Tavira;

• Vila Real de Santo

António;

• Vila Velha de Ródão;

• Vila Flor.

Nestes concelhos mantém-se a proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05 da manhã, mas também o recolher obrigatório durante as tardes do fim de semana e o teletrabalho é obrigatório.

