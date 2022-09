Aeroporto. Plataforma acusa Governo e PSD de analisarem localizações "a pedido"

"Após a criação de alguma expectativa, destinada a fazer crer que o assunto ia ser tratado com profundidade e rigor, a reunião de ontem [sexta-feira], 23 de setembro de 2022, entre o Governo e o líder do PSD, saldou-se por um pequeno conjunto de afirmações, algumas desnecessárias", começa por dizer a plataforma cívica, que se opõe à construção do novo aeroporto no Montijo, em comunicado.

No comunicado hoje divulgado, a Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não refere que os intervenientes nesta reunião "aceitaram incluir na Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)" uma "solução de localização de um aeroporto a pedido".

"Ficou a saber-se que, em vez de se discutir que solução aeroportuária Lisboa e o país precisam, se abordou a metodologia e o "timing" para a dita AAE", critica a plataforma.

O movimento cívico acusa ainda o Governo e o PSD, naquilo que chama de "coligação negativa", de deixar o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) de fora da execução dos estudos, considerando tratar-se de uma "desconsideração e desvalorização das instituições públicas, isentas e independentes".

"Não deixa de ser tendencioso, e até insultuoso, insinuar que o LNEC não teria isenção suficiente, já que defendeu "Alcochete". Nada mais falso e ignóbil. O LNEC fez o que lhe foi pedido pelo Governo: Procedeu a uma comparação com base numa avaliação técnica, económica, financeira e ambiental na base dos fatores críticos para a decisão. Quem homologou esse relatório foi o Governo tal como era sua competência", argumentam.

Esta plataforma que já defendeu, por várias vezes, uma solução aeroportuária no Campo de Tiro de Alcochete, no distrito de Setúbal, diz que o Governo teme que "as instituições científicas portuguesas viessem confirmar que esta seria a "verdadeira e estratégica" localização.

"A questão aeroportuária não é, em primeira instância, uma questão de localização, mas sim de que solução o país e a região de Lisboa, e os portugueses espalhados pelo mundo, precisam para defender, proteger e valorizar o seu único 'HUB' [centro de operações]. 'HUB' de Lisboa e 'HUB' da TAP", sublinha a plataforma.

O primeiro-ministro anunciou na sexta-feira que há convergência com o PSD sobre a metodologia para a decisão relativa ao novo aeroporto e adiantou que a futura comissão técnica estudará várias localizações, além do Montijo e Alcochete, incluindo Santarém.

Este dado foi transmitido por António Costa no final de uma reunião de cerca de 55 minutos, em São Bento, com o presidente do PSD, Luís Montenegro -- um encontro em que também estiveram presentes o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o "vice" social-democrata Miguel Pinto Luz.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro disse que há acordo com o PSD sobre a metodologia a seguir até uma decisão "definitiva" sobre a localização do novo aeroporto regional de Lisboa.

António Costa adiantou que, em breve, o Conselho de Ministros aprovará uma resolução para a criação de uma comissão técnica independente e de uma comissão de acompanhamento.

Essa comissão técnica, de acordo com o líder do executivo, não se limitará a estudar as soluções Montijo e Alcochete, admitindo igualmente hipóteses como Santarém "e outras" que essa comissão venha a considerar.