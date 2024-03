Aeroporto de Lisboa é considerado o quarto pior do mundo

Aeroportos de Lisboa e do Porto veem classificação no ranking global da AirHelp cair face a 2022. Portela é um dos piores do mundo e Francisco Sá Carneiro é considerado o melhor aeroporto do país. TAP melhora avaliação e é eleita a 31.ª melhor companhia aérea do mundo.