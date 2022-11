Administrador do Banco de Portugal defende rapidez na "utilização dos fundos do PRR"

O administrador do Banco de Portugal (BdP), Hélder Rosalino, alerta que é "muito importante acelerar a utilização dos fundos do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]", especialmente numa altura em que a "incerteza", do ponto de vista económico, se mantém "muito elevada".

O responsável frisou, durante a sua intervenção no XIV Congresso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que "os riscos para o enquadramento económico são elevados".

"O enquadramento externo e financeiro tem vindo a deteriorar-se, principalmente através do aumento da inflação e das taxas de juro", afirmou, acrescentando que "o crescimento económico reflete a recuperação do turismo e do consumo privado".

Hélder Rosalino referiu que há, neste momento, "sinais em sentidos diversos" no cenário económico português: se por um lado há "mais crescimento económico" e "mais emprego", regista-se uma "inflação a bater recordes".

"O ano 2022 regista um forte crescimento da atividade económica, mas com alguma desaceleração no segundo semestre e com a perspetiva de continuar a desacelerar", disse, salientando que previsão do BdC aponta para uma inflação de 7,8% - o valor mais elevado desde 1993. "O mercado de trabalho mantém um desempenho notável e tem sido um factor de estabilização da economia portuguesa", acrescentou.

O XIV Congresso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas também contou com as intervenções do Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, e o professor do ISEG, João Duque, que fizeram uma antevisão dos desafios da economia no futuro e refletiram sobre os constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19 e a pesada dívida pública como fatores de condicionamento do investimento.

O Congresso prossegue este sábado, num dia em que vão marcar presença personalidades como o Conselheiro de Estado Luís Marques Mendes, o administrador do Millennium BCP, José Miguel Pessanha, a Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, administrador da CMVM, José Miguel Almeida, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.