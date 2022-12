AdC abre investigação à concentração de empresas de dispositivos médicos

A Autoridade da Concorrência (AdC) abriu uma investigação à concentração de empresas de dispositivos médicos das empresas Boston Scientific Corporation (BSC) e a A M.I. Tech.

AdC considera que "não se pode excluir que a referida operação de concentração resulte em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional das endopróteses (stents) gastrointestinais metálicas", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

A BSC é uma empresa de fabrico e venda de dispositivos médicos. Em Portugal, a empresa comercializa vários dispositivos médicos, incluindo dispositivos utilizados em endoscopia.

A M.I. Tech fabrica dispositivos médicos no campo da endoscopia digestiva. Em Portugal, a M.I. Tech fornece endopróteses metálicas não vasculares para intervenções gastrointestinais.

Depois da investigação, a AdC pode decidir "não se opor à concretização do negócio, se vier a concluir que a operação de concentração, não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência no mercado em causa" ou "proibir o negócio, se vier a concluir que a operação de concentração é suscetível de criar entraves significativos à concorrência no mercado em causa", lê-se no comunicado.