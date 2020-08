Adapttech com parceria fechada para EUA e Canadá

Criada há cinco anos na Universidade do Porto e já com sede no Reino Unido, ainda que o polo de investigação e desenvolvimento se mantenha na Invicta, a Adapttech fechou, em 2018, uma ronda de investimento de dois milhões de euros com a portuguesa Hovione Capital (capital de risco que investe na criação e expansão de empresas inovadoras que foi o primeiro investidor na Adapttech) e a britânica Mercia Asset Management que lhe permitiu evoluir para a luz verde do regulador americano, a Food and Drug Administration (FDA), que há um ano autorizou a entrada da startup portuguesa neste mercado, com o "dispositivo médico que melhora o processo de adaptação de próteses".

Agora, a startup do portefólio da Hovione Capital acaba de estabelecer uma parceria estratégica com a norte-americana Cascade, distribuidora de próteses e dispositivos protésicos, que lhe abre a porta dos mercados dos EUA e do Canadá.

"Os médicos vão apreciar o facto de necessitarem de menos tempo para consultarem doentes com problemas de adaptação à prótese e os doentes vão passar menos tempo em visitas repetidas à clínica. Aumentar o conforto da adaptação da prótese dos pacientes melhorou o seu nível de atividade e os nossos testes iniciais indicam que 30% dos doentes evoluíram do nível de atividade K3 para K4", diz Frederico Carpinteiro, CEO da Adapttech.

Desenvolver tecnologias inovadoras que permitem aos profissionais de saúde ajudar pessoas com limitações físicas a melhorar a sua qualidade de vida é o objetivo da biomédica Adapttech, que poderá levar assim o sistema INSIGHT a toda a América do Norte. O dispositivo em causa combina um scanner 3D, com sensores, tecnologia wearable e uma aplicação móvel que facilita o trabalho de ajuste à prótese, para que o processo de reabilitação dos doentes seja mais rápido e fácil.

À Cascade, fornecedora de clínicas de próteses nos EUA há quase 50 anos e que trabalha para o Canadá através da subsidiária OrtoPed, caberá fornecer o sistema INSIGHT da Adapttech através da sua rede de distribuição nos EUA e no Canadá, com a entrada no mercado da América do Norte a acontecer num período de investimento e envolvimento próximo por parte da Hovione Capital, conforme comunica a empresa, que em 2016 garantiu o capital inicial da Adapttech.

"A Hovione Capital foi o primeiro investidor a reconhecer o alto potencial da tecnologia inovadora da Adapttech para melhorar o ajuste das próteses. Desde o início, trabalhámos lado a lado para desenvolver e trazer esta tecnologia ao mercado, ajudando a proteger a sua propriedade intelectual e melhorando aspetos de engenharia", conta Ricardo Perdigão Henriques, CEO da Hovione Capital, que sublinha como "uma empresa de capital de risco especializada na área da saúde permitiu a uma startup portuguesa expandir-se para o Reino Unido e América do Norte, e lançar no mercado global um dispositivo médico inovador".

"Trabalhamos com os mais recentes avanços em tecnologia para fornecer aos profissionais de saúde os produtos de que precisam com rapidez e eficiência", explica ainda John Cronin, diretor de vendas e marketing da Cascade. "Nunca houve melhor momento para este tipo de produto: os doentes passam menos tempo no ambiente clínico, têm uma melhor adaptação à prótese, e cada paciente pode assumir o controlo das suas atividades diárias e da saúde geral. Estamos ansiosos para trazer o sistema INSIGHT aos nossos clientes."