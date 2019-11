Abertos concursos para integrar 20 mil precários do Estado

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho

O Estado abriu concursos para integrar mais de 20 mil trabalhadores precários. "Ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), e incluindo a Administração Local, foram até à data lançados concursos para a integração de 20.126 trabalhadores", refere um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSS).

Em causa estão concursos para a Administração Central e autarquias. "Na Administração Central, foram abertos concursos para 10.130 postos de trabalho e na Administração Local os concursos abrangeram 9.996 pessoas", indica a nota do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia