Abanca chega a acordo para comprar 95% do EuroBic

Espanhóis e chineses na corrida para entrar no capital do EuroBic

O Abanca chegou a acordo para a compra de 95% das ações do EuroBic, do qual a empresária Isabel dos Santos era até agora a maior acionista. Em comunicado, o banco espanhol avança que o "Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação", mas, acrescenta, "o acordo de compra do EuroBic está sujeito, como acontece neste tipo de operações, a um processo de due dilligence e às autorizações das autoridades regulatórias".

Na semana passada o Dinheiro Vivo noticiou que as negociações com o Abanca para a compra do instituição financeira liderada por Fernando Teixeira dos Santos eram as mais avançadas.

O presidente do banco galego tinha confirmado que o Abanca tinha interesse no EuroBic, mas apenas se pudesse controlar mais de 75% do capital.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em atualização

Carla Alves Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia