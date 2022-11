A iServices dá energia à Web Summit 2022

A iServices no Web Summit 2023

A iServices volta a afirmar a sua presença na Web Summit 2022, anunciou a empresa em comunicado.

"Em 2022 reiteramos a nossa presença na Web Summit em todos os pavilhões. Trata-se de uma das parcerias mais duradouras que mantemos ano após ano, uma vez que a nossa relação começou justamente no ano da sua primeira edição em Portugal", afirma Vânia Guerreiro, diretora de Marketing e Comunicação da iServices.

A parceria entre a iServices e a Web Summit vem no sentido de oferecer soluções para o público do evento que, estando de alguma forma ligado ao setor tecnológico, depende do seu smartphone, tablet, computador ou smartwatch para fazer negócios, trabalhar ou simplesmente fazer networking.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Tratando-se de um evento tecnológico, consideramos que ninguém deve ficar privado de usar os seus equipamentos eletrónicos, seja por uma bateria fraca ou uma avaria. Neste sentido, a iServices conta com mais de 300 soluções de carregamento pelos vários espaços do recinto do evento, e um Laboratórios Móvel para reparar qualquer avaria," declarou Guerreiro.

Através de paredes de cofres de carregamento e mesas de carregadores, disponíveis em todos os pavilhões, ou uma carrinha de reparação na hora, a iServices cobre assim as necessidades de um público cada vez mais exigente na hora de tirar partido dos seus equipamentos tecnológicos.

O Stand da ​​​​​​​iServices localiza-se no Pavilhão FIL 4 e o Laboratório Móvel da iServices está localizado entre o Pavilhão FIL 1 e o Altice Arena.