86 mil famílias ficam sem moratória da habitação a partir de amanhã

A partir desta quarta-feira, dia 31 de março, 86 mil famílias deixam de estar abrangidas pela moratória privada para o crédito à habitação, tendo de voltar a pagar a prestação no mês de abril.

"Temos 294 700 devedores com moratória, particulares com habitação. Destes, 86 mil estão abrangidos pela moratória privada", indicou o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno​​​​​​, revelando que "o valor médio global de exposição creditícia são 65 mil euros na moratória pública e no caso da moratória privada são 38 mil euros, ou seja, as exposições na moratória privada são muito mais reduzidas", frisou o ex-ministro das Finanças que foi ouvido no parlamento a pedido do Bloco de Esquerda.

"No dia 31 de março, na moratória privada são estas as situações que terminam. Nos outros créditos isso só acontece em junho deste ano", lembrou.

