7.ª edição do IoT Challenge. Como relacionar a Internet das Coisas e o 5G

O desafio está lançado: apresentar soluções que relacionem a Internet das Coisas e o 5G. É o lançamento oficial da 7.ª edição do IoT Challenge, um evento tecnológico promovido pela marca do segmento empresarial da Altice Portugal - a Altice Empresas.

As inscrições decorrem, no site da Altice Empresas, até 6 de maio e todas as empresas e startups nacionais ou internacionais podem concorrer nas áreas de Gestão de Cidades, Mobilidade e Logística, Saúde e Bem-Estar, Educação, Eficiência Energética, Ambiente e Economia Circular, Indústria ou Retalho e Serviços.

O processo é simples. Após a inscrição, é feita uma seleção prévia e divulgados os projetos a concurso. Os participantes são então chamados a participar num evento de kick-off, altura em que "oficialmente" fazem parte da competição e a partir da qual podem usufruir do serviço IoT Connect da Altice Empresas, bem como dos espaços e expertise da Altice nos laboratórios golabs.5G e golabs.IoT.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os finalistas serão nomeados através de uma apresentação ao júri. As três soluções que conseguirem surpreender através da apresentação de uma combinação de aplicabilidade e maturidade da solução, inovação e atratividade do modelo de negócio participarão na final.

Segundo a Altice, cada equipa vencedora receberá três equipamentos 5G da Samsung e irá poder beneficiar da possibilidade de ver integrada a sua solução no portefólio de Produtos e Serviços da Altice Empresas. Os projetos vencedores serão conhecidos em outubro.

Ao longo das seis edições deste prémio, o IoT Challenge já impactou cerca de 200 participantes, 70 empresas e consagrou mais de 20 vencedores, numa missão que a Altice refere como "uma contribuição para reforçar o mercado português de soluções de Internet of Things". Na edição anterior, por exemplo, que recebeu 27 candidaturas, foram vencedoras a SurgeonMate, que desenvolve soluções para profissionais de saúde; a Beyond Vision, que faz uso da tecnologia aplicada a drones para monitorizar campos agrícolas ou assegurar logística de última milha, e a Voxelmaps, que trabalha com modelos de inteligência artificial aplicados a dados recolhidos, em tempo real, em mapas 4D.