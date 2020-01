Vêm aí 51 novos hotéis e 9 vão ser todos remodelados

Este ano, a Associação da Hotelaria de Portugal estima que abram 51 novos hotéis e nove unidades sejam alvo de remodelação. O maior crescimento vai verificar-se no Norte do País onde o levantamento da AHP aponta para 18 novas unidades e 5 remodelações.

"À partida temos um abrandamento das intenções", destacou Cristina Siza Vieira, presidente executiva da associação que representa os hoteleiros portugueses.

Ainda que o Norte seja a região com mais novos hotéis, em Lisboa estimam-se 14 novas unidades a nascer este ano. 1 hotel será reabilitado na cidade, revelam os dados divulgados esta quarta-feira.

No Centro do País haverá seis novas unidades hoteleiras, a que se junta 1 remodelação. No Alentejo não haverá reabilitação de unidades existentes embora se preveja 5 novos hotéis. No Algarve contam-se 3 novos projetos e 1 remodelação. Açores e Madeira terão três e duas novas unidades, revela a entidade.

A forte expansão do número de unidades hoteleiras no norte do país coincide com um temor levantado pelos hoteleiros que, consultados pela AHP sobre os maiores constrangimentos que preveem para 2020 revelam receios sobre "o crescimento do número de camas".

Por oposição, nas restantes regiões portuguesas, os maiores receios relacionam-se, antes, com o abrandamento da economia europeia, Brexit e contração da economia do Reino Unido, bem como a escassez de Recursos Humanos.

No ano passado por esta altura a AHP estimava a abertura de 65 hotéis; a contagem final da associação apurou apenas 24 aberturas efetivas.

