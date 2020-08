FC Porto volta ao trabalho com Zé Luís em isolamento. Nakajima não apareceu

Zé Luís e Nakajima foram as principais ausências no primeiro dia de trabalho do FC Porto para a época 2020-21.

De acordo com o site dos dragões, o avançado cabo-verdiano encontra-se "em isolamento profilático devido a um contacto de alto risco com um infetado com covid-19", isto apesar de ter realizado "um teste negativo".

Já em relação a Nakajima, os dragões não deram qualquer tipo de explicação, embora o médio japonês já tenha estado fora do plantel na parte final da temporada passada, por se ter recusado a voltar aos treinos após a paragem devido à pandemia covid-19.

No boletim clínico divulgado pelos portistas encontra-se Marcano, que continua a fazer tratamento à rotura do ligamento cruzado do joelho direito, sofrida em maio.

As principais novidades no centro de treinos do Olival foram o guarda-redes Cláudio Ramos e o defesa Carraça, contratados a custo zero e que na época passada representaram Tondela e Boavista, respetivamente.

Estes são, para já, os únicos reforços às ordens do treinador Sérgio Conceição, que em breve deverá poder contar com o avançado iraniano Mehdi Taremi, uma vez que decorrem negociações com o Rio Ave para acertar a transferência.