Wolves de Nuno e Manchester United empatam e têm de repetir duelo

Matic ganha o lance com Traoré e ver

Vão ter de repetir para encontrar um vencedor. O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e o Manchester United empataram (0-0) este sábado, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra em futebol, resultado que obriga a novo jogo para desempatar...

Com Ruben Vinagre, Ruben Neves e Pedro Neto titulares, João Moutinho a entrar aos 71 minutos e Rui Patrício no banco, os wolves voltaram a dar trabalho a um adversário de valor, embora não tenham conseguiu resolver frente aos red devils, que contaram com Diogo Dalot a partir dos 82 minutos.

Um remate à trave do ex-benfiquista Jiménez, aos 81 minutos ainda fez tremer o United, mas o resultado não se alterou e as equipas terão de se enfrentar novamente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já o Manchester City, com Bernardo Silva e João Cancelo a titulares, afastou o modesto Port Vale, do quarto escalão, com um triunfo por 4-1, apurando-se assim para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

Quanto a Domingos Quina foi titular no Watford que esteve a vencer o Tranmere Rovers (do terceiro escalão), por 3-0, mas deixou-se empatar, após a saída do português, aos 61 minutos.

O Southampton, com Cedric Soares a entrar aos 75 minutos, afastou o Huddersfield (2-0), enquanto o Norwich foi ganhar por 4-2 ao terreno do Preston North End, da segunda divisão. O Fulham, de Ivan Cavaleiro, impôs-se ao primodivisionário Aston Villa (2-1) e o Burnley confirmou o favoritismo ante o Peterborough United, da terceira divisão (4-2).

O segundo classificado no campeonato, o Leicester venceu o Wigan, do championship, por 2-0, enquanto o Bournemouth também confirmou o favoritismo frente ao também secundário Luton Town (4-0).

A única surpresa foi o afastamento do Brighton ante o Sheffield Wednesday, do championship (1-0).

No domingo, destaque para o dérbi Liverpool-Everton.