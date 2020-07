Wolverhampton derrotado em casa pelo Arsenal

Bruno Fernandes volta a brilhar na goleada do Manchester United (veja o golo)

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, perdeu este sábado por 2-0 na receção ao Arsenal, em jogo da 33.ª jornada da Premier League. Este desaire fez com que se atrasasse em relação ao Manchester United, com quem estava em igualdade pontual na classificação.

Com os internacionais portugueses Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho de início, os wolves sofreram o primeiro golo em cima do intervalo, da autoria de Bukayo Saka, aos 43 minutos, antes de o francês Alexandre Lacazette fechar a vitória dos gunners, aos 86.

O internacional português Cédric Soares voltou a ser titular no Arsenal, enquanto o Wolverhampton, contou ainda com Diogo Jota e Pedro Neto, que foram lançados por Nuno Espírito Santo no decorrer da segunda parte.

O Wolverhampton, que não perdiam há oito jogos, continua no sexto lugar, com 52 pontos, mas perderam a possibilidade de igualar o Manchester United, quarto, com 55.