William em pleno, Mário Rui reintegrado

Rúben Neves: " Não podemos cair no erro de achar que o jogo com o Luxemburgo vai ser fácil"

William Carvalho recuperou de problemas físicos e já treinou com a seleção, enquanto o defesa Mário Rui subiu ao relvado, ainda com limitações. Depois de ter falhado na terça-feira o arranque dos trabalhos, William Carvalho marcou presença na Cidade do Futebol, em Oeiras, e trabalhou sem restrições, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão bertos à comunicação social.

Mário Rui, que também ficou no ginásio do primeiro dia de treino, subiu ao relvado já com o treino em andamento e trabalhou à parte alguns minutos, acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar. No entanto, segundo a Federação o jogador do Nápoles será reintegrado progressivamente.

Fernando Santos terá assim todos os 23 jogadores disponíveis - depois da dispensa de Rafa, por lesão, para a receção ao Luxemburgo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, às 19.45. Segue-se a Ucrânia, que lidera o Grupo B, em Kiev, na segunda-feira.