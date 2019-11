Wendell Lira marcou o golo do ano em 2015. Agora é reforço dos eSports dos leões

O Sporting anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação de Wendell Lira para a sua equipa de eSports. O brasileiro, antigo jogador de futebol, ficou conhecido por ter ganho em 2015 o Prémio Puskas da FIFA, para o melhor golo do ano. Em 2016 decidiu abandonar o futebol devido a uma grave lesão e dedicou-se aos ESports.

Wendell Lira reforça desta forma uma das modalidades mais recentes do Sporting e já tem estreia agendada: no FPF XL Challenge, torneio organizado pela Federação Portuguesa de Futebol que decorre na Altice Arena entre 15 a 17 de novembro.

"A minha história encaixa-se muito na do Sporting. Tive várias lesões enquanto jogava, mas nunca achei que fosse o fim. Espero que seja só o início de uma grande jornada, quem sabe se chegamos a um título mundial. "Apareci no Goiás, também com o equipamento verde e branco como o Sporting, e aos 15 ou16 anos tornei-me profissional e cheguei às seleções jovens. Durante muito tempo acreditei que o sonho se pudesse realizar, mas tive muitas lesões e tive de encerrar a carreira aos 27 anos", referiu nesta terça-feira em conferência de imprensa.

"É um dos melhores jogadores do Brasil do jogo FIFA. A associação do Wendell ao Sporting é fundamental. Encaixa neste clube num ponto muito importante, pois tem uma história de vida de superação. Ao longo da carreira tentou jogar futebol profissional e não conseguia pelas suas lesões. Mas nunca desistiu. O Sporting tem muitas histórias destas de superação", disse por sua vez Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do Sporting