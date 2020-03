Wendel despido em campo. Sporting aproveita e promove boxers do clube

"Resistentes a puxões e muito mais. Estamos a wendê-los na Loja Verde." É assim, com esta frase, que os leões estão a promover os boxers da marca oficial do Sporting, numa publicação colocada no twitter do clube, aproveitando o episódio protagonizado por Wendel no jogo com o Desportivo das Aves.

A partida de domingo em Alvalade, que o Sporting venceu por 2-0, ficou marcada por um lance caricato, quando Luiz Fernando (Desp. Aves) puxou os calções ao jogador brasileiro dos leões, que ficou com os genitais à mostra. O vídeo tornou-se viral e o departamento de marketing do clube leonino não deixou passar em claro a oportunidade, aproveitando a situação para promover os boxers oficiais do clube.