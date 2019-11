Wendel regressa ao onze de Silas frente ao PSV

O brasileiro Wendel é a principal novidade do onze do Sporting para o jogo com o PSV Eindhoven, em Alvalade. O treinador Jorge Silas foi ainda obrigado a fazer uma alteração na baliza, com a entrada de Luís Maximiano para o lugar do lesionado Renan Ribeiro.

Sporting-PSV (as equipas):

Sporting - Luís Maximiano; Rosier, Tiago Ilori, Mathieu, Acuña; Idrissa Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes; Bolasie, Luiz Phellype, Vietto

Suplentes: Diogo Sousa, Eduardo Henrique, Rafael Camacho, Luís Neto, Jesé Rodríguez, Cristián Borja, Pedro Mendes.

Treinador: Jorge Silas

PSV Eindhoven - Unnerstall; Dumfries, Viergever, Baumgartl, Sadilek; Ihattaren, Pablo Rosario, Hendrix, Bruma; Malen, Bergwijn

Suplentes: Zoet, Schwaab, Erick Gutierrez, Gakpo, Pereiro, Mitroglou, Ryan Thomas

Treinador: Mark van Bommel

Entretanto, o V. Guimarães recebe o Standard Liège e vai tentar a primeira vitória na fase de grupos da Liga Europa, pois só assim podem alimentar esperanças de apuramento.

V. Guimarães-Standard Liège (as equipas):

V. Guimarães - Douglas; Sacko, Tapsoba, Pedrão, Florent Hanin; Poha, Mikel Agu, Lucas Evangelista; Edwards, Bruno Duarte, André Pereira

Suplentes: Miguel Silva, Frederico Venâncio, Léo Bonatini, Rochinha, Musrati, Pepê, Davidson

Treinador: Ivo Vieira

Standard Liège - Bodart; Vojvoda, Laifis, Vanheusden, Gavory; Carcela, Bastien, Cimirot, Mpoku, Lestienne; Emond

Suplentes: Vanja, Lavalée, Cop Oularé, Amallah, Fai, Miangue

Treinador: Michel Preud'Homme