Weigl e Zivkovic recuperados após ataque ao autocarro

Casas de jogadores do Benfica vandalizadas com grafitis ameaçadores

O Benfica vai poder contar com o médio Julian Weigl e o extremo Zivkovic para a partida desta quarta-feira (19.15 horas) em Portimão, com o Portimonense, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.

Os dois jogadores estão recuperados depois de terem sido atingidos pelos estilhaços do vidro do autocarro do clube, causado pelo arremesso de pedras quando a equipa regressava ao centro de treinos do Seixal, depois do empate caseiro com o Tondela, na última quinta-feira.

Este incidente obrigou mesmo os dois jogadores a receberem assistência no Hospital da Luz, em Lisboa, com Zivkovic a ser o caso mais preocupante, uma vez que os estilhaços atingiram a vista do jogador sérvio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Assim, a única baixa para o treinador Bruno Lage continua a ser o jovem médio David Tavares, que tem estado afastado da equipa por ter acusado positivo à covid-19, embora esteja assintomático.