Weigl e Gedson convocados para receção ao Desp. Aves

As presenças de Julian Weigl, médio internacional alemão contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros, e de Gedson Fernandes, que poderá estar de saída para o futebol inglês, são as principais novidades da lista de convocados do Benfica para a receção desta sexta-feira (19.00) ao Desportivo das Aves, no Estádio da Luz.

Adel Taarabt, castigado, também é ausência notada, assim como Florentino, médio fundamental do início da época mas que tem vindo a perder espaço.

Jardel, com lesão muscular na perna direita, e Rafa, a contas com uma desinserção do médio adutor à esquerda, estão lesionados.

Lista de 18 convocados

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo;

Médios: Chiquinho, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Cervi e Caio;

Avançados: Seferovic, Vinícius e Jota.