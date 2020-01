Weigl desafia adepto a cumprir promessa: correr 1 km nu na rua

Julian Weigl, primeiro reforço de inverno do Benfica, desafiou esta segunda-feira um adepto a cumprir uma promessa que tinha feito em dezembro quando surgiram as primeiras notícias sobre o interesse dos encarnados no médio internacional alemão.

Dvarte, assim assina o adepto na sua conta de Twitter, escreveu no dia 17 de dezembro o seguinte: "Se o Weigl for para o Benfica corro 1km nu na rua." Pois bem, o jogador não esqueceu essa publicação e esta segunda-feira respondeu: "Vai!"

Weigl, que foi contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros, foi uma das novidades do primeiro treino da semana dos encarnados, que serviu para preparar o jogo de sexta-feira com o Desp. Aves, no Estádio da Luz, que pode muito bem marcar a estreia do médio alemão com a camisola do Benfica.