Volta a Itália. João Almeida reforça liderança após contrarrelógio

João Almeida é líder do Giro pelo quinto dia. "Já estou a habituar-me"

Ganna, que já tinha vencido o 'crono' inaugural e também a quinta etapa, cumpriu os 34,1 quilómetros entre Conegliano e Valdobbiadene em 42.40 minutos, 26 segundos a menos do que o australiano Rohan Dennis (INEOS), segundo, e 1.09 minutos relativamente ao norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), terceiro.

Na geral individual, o português, de 22 anos, aproveitou o bom registo, a 1.31 do vencedor, para ganhar tempo a quase todos os adversários do 'top 10', à exceção de McNulty, e lidera agora com 56 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), segundo, e 2.11 minutos para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), terceiro.

No domingo, a 15.ª etapa apresenta 185 quilómetros a partir da Base Aérea de Rivolto, num dia de alta montanha, que culmina com a subida de primeira categoria a Piancavallo, antes do segundo e último dia de descanso, na segunda-feira.