Vítor Rodrigues bate recorde de maior distância corrida em pista durante 24 horas

O ultramaratonista Vítor Rodrigues, do Vitória de Guimarães, tornou-se este sábado no português com maior distância percorrida em pista durante 24 horas, com a marca de 251,6 quilómetros, anunciou o clube minhoto nas páginas oficiais das redes sociais.

O atleta obteve esse registo num percurso integralmente realizado na Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães, entre as 9.00 horas de sexta-feira e as 9.00 deste sábado.

A melhor marca portuguesa até agora era de 236,6 quilómetros, alcançada por Luís Gil em 28 de outubro de 2019, no campeonato do mundo de 24 horas, que decorreu na cidade francesa de Albi, em que Vítor Rodrigues se cotou como o segundo melhor atleta português, com a marca de 218 quilómetros.

O Vitória de Guimarães realçou também que o atleta, ao realizar esta iniciativa, quis alertar para a "causa da saúde mental".