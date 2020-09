Vítor Ferreira com "sonho concretizado" ao trocar do FC Porto pelos Wolves

O médio Vítor Ferreira admitiu esta quinta-feira que está a realizar um "sonho" com o seu empréstimo de uma época do FC Porto ao Wolverhampton, da Premier League.

"Estou muito entusiasmado. Não posso esperar por mostrar a todos os fãs dos Wolves e do futebol aquilo de que sou capaz para ajudar a equipa", disse o médio de 20 anos, por quem a equipa de Nuno Espírito Santo tem uma cláusula de opção de compra no final da época no valor de 20 milhões de euros.

Segundo o jogador, nesta altura da carreira "este contexto é perfeito" para a sua evolução enquanto futebolista, vincando que está a viver "um sonho". "Sei que jogam nos Wolves muitos portugueses e mal posso esperar para falar com eles e juntar-me ao grupo. Tenho duas referências, que são Moutinho e Rúben Neves, e estou desejoso por aprender com eles. É um prazer", rematou o ex-portista.

Vítor Ferreira é o segundo jogador do FC Porto a mudar-se para os Wolves neste mercado de transferências, depois de Fábio Silva ter assinado contrato, com os dragões a receberem 40 milhões de euros.

Este é o nono jogador português a ser orientado pelo Nuno Espírito Santo no Wolverhampton, que na segunda-feira inicia a Premier League com uma deslocação ao terreno do Sheffield United.

Vítor Ferreira estreou-se na equipa principal dos dragões na época passada, tendo somado 12 jogos às ordens de Sérgio Conceição. Na mesma época, cumpriu ainda 17 partidas, nas quais marcou nove golos, pela equipa B na II Liga e mais dois encontros pelos juniores.