Vit. Guimarães arranca empate ao Arsenal

O remate acrobático de Bruno Duarte que valeu o empate (1-1) do Vit.Guimarães com o Arsenal, na Liga Europa

Um golo acrobático de Bruno Duarte, aos 90+1 minutos, permitiu hoje ao Vit. Guimarães somar o primeiro ponto (1-1) no Grupo F da Liga Europa em futebol, na receção ao Arsenal.

Em encontro antecipado da quarta ronda, os ingleses adiantaram-se aos 81 minutos, com um tento de cabeça do alemão Shkodran Mustafi, após livre do marfinense Nicolas Pépé, mas, nos descontos, o avançado brasileiro restabeleceu a igualdade.

Na classificação, o Arsenal perdeu os primeiros pontos, mas continua líder, com 10 pontos, contra seis do Eintracht Frankfurt e três do Standard Liège, que se defrontam na quinta-feira na Bélgica, e um do Vitória.

O golo do Vit.Guimarães

O golo do Arsenal