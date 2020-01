Vince Carter. Há quatro décadas a afundar na NBA

Vince Carter pode fazer história na NBA na madrugada deste sábado. Se jogar na partida que vai opor os Atlanta Hawks aos Boston Celtics, torna-se no primeiro basquetebolista da liga norte-americana de futebol profissional a atuar em quatro décadas diferentes.

Carter, de 42 anos, é o jogador mais velho da NBA. E depois do dia 26 de janeiro, quando completar 43, vai juntar-se ao restrito lote de três jogadores que atuaram na NBA com esta idade - Robert Parish, Kevin Willis e Nat Hickey.

A história de Carter começou em 1998 (década de 90), quando foi selecionado na quinta posição do draft pelos Golden State Warriors, que entretanto o trocaram com outro jogador dos Raptors. Ficou seis temporadas na equipa de Toronto e rapidamente se tornou num ídolo dos fãs à custa do seu jogo ofensivo e dos afundanços, que lhe valeram as alcunhas de Air Canada e Vinsanity.

Depois dos Raptors, na década de 2000, representou os New Jersey Nets (de 2004 a 2009) e os Orlando Magic (2009-2010). Na década de 2010 jogou pelos Phoenix Suns (2010-11), Dallas Mavericks (2011-2014), Memphis Grizzlies (2014-2017), Sacramento Kings (2017-18) e finalmente nos Atlanta Hawks, desde 2018 até agora. Ou seja, vai iniciar na madrugada deste sábado a quarta década a jogar ao mais alto nível na NBA.

"Respeito tanto o jogo que, se sentisse que não poderia contribuir, preferia retirar-me da modalidade. Mas eu sei que posso contribuir, seja a ensinar um rookie como se deve adaptar à vida na NBA ou a dar indicações dentro do campo. Como atleta, posso dizer a outro jogador coisas que os treinadores não sabem, porque eu sei o que os jogadores sentem. É difícil não jogar, mas ainda não estou preparado para abandonar. Na minha mente ainda sinto que consigo saltar e colocar a cabeça ao nível do aro", referiu em 2016, quando ganhou o prémio Teammate of the Year.

Apesar da longa carreira, nunca conquistou qualquer título de campeão. Foi duas vezes selecionado para a All NBA, foi o rookie do ano em 1999 e campeão do NBA Slam Dunk em 2000 (competição de afundanços). Conquistou ainda a medalha de ouro ao serviço da seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Sydney.

Foi aliás nas olimpíadas de Sydney que fez um dos afundanços que ficaram para a história. Num jogo contra a França, a 16 minutos do final da partida, Carter ganhou um ressalto, entrou no garrafão, deu um salto impressionante sobre o pivô gaulês Frédéric Weis, de 2,18 metros, e fez um afundanço ainda hoje considerado um dos maiores da história do basquetebol.

Carter foge um pouco ao estereótipo do jogador da NBA. É conhecido por ser um jogador educado, responsável e preocupado com as causas humanas. Por isso criou há uns anos uma fundação, a Embaixada da Esperança, que auxilia famílias desfavorecidas. Na juventude, quando frequentava o liceu em Daytona Beach, escrevia poesia e tinha uma paixão por música - ainda hoje toca saxofone e bateria.