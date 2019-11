Villas-Boas: "Se há treinador capaz de fazer o Tottenham ganhar, é Mourinho"

Treinador do Lille "chateado e irritado" por perder adjuntos para Mourinho

Mourinho garante que dorme com o pijama do Tottenham

"Se há um treinador capaz de fazer o Tottenham ganhar, esse técnico é José Mourinho", assegurou o antigo adjunto do special one, que agora comanda os franceses do Marselha.

Villas-Boas, que segue em segundo lugar em França e que orientou o Tottenham em 2012/13, admitiu, contudo, a ligação insólita na junção entre Mourinho e o proprietário do clube, Daniel Levy, que o despediu para surpresa geral. "Conheço-o bem [Levy]. Este é um casamento incomum. São dois personagens. Acho que não vai funcionar muito bem, mas se há um técnico no mundo capaz de vencer no Tottenham, é José Mourinho. Ganhou em todos os clubes por onde passou", justificou.

José Mourinho substituiu Maurício Pochettino, que na época passada levou o clube à final da Liga dos Campeões, contudo este ano a equipa ocupa um modesto 14.º lugar no campeonato, com somente 14 pontos em 12 jornadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Villas-Boas entende que, com esta opção, "cara, contra a filosofia do Tottenham", o clube aponta "direto ao objetivo e aos troféus". "Para Levy, todos os homens são números, mas com José esses números são elevados", frisou.

Adjunto de Mourinho no FC Porto, Chelsea e Inter, entre 2003 e 2009, Villas-Boas estranha o facto do seu antigo líder técnico ter estado tanto tempo inativo. "Um treinador como ele, com a sua carreira, com a quantidade de troféus que conquistou, não pode passar 11 meses em clube. Alguns fazem um ano sabático, como eu, mas Mourinho não é esse caso", vincou.

O português realçou ainda a "enorme paixão" de Mourinho pelo futebol, considerando mesmo que o seu antigo companheiro "é obcecado por futebol".