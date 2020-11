Villas-Boas defronta o FC Porto e revela estar "desejoso" que Hulk regresse ao... Dragão

Sérgio Conceição: "Não me engano com as críticas que fazem ao Marselha"

A pouco mais de 24 horas de o Marselha enfrentar o FC Porto na 4.ª jornada da Liga dos Campeões, numa partida decisiva para os franceses que somam zero pontos no grupo C, o seu treinador André Villas-Boas voltou a falar com entusiasmo do seu clube de coração quando questionado sobre a possibilidade de o brasileiro Hulk voltar a jogar de dragão ao peito.

"Tive o Hulk em três clubes diferentes, quero que escolha livremente, mas se ele escolher regressar ao FC Porto e se o FC Porto o quiser, será talvez o seu último clube da carreira e nós portistas vamos ficar orgulhosos e desejamos que isso aconteça", disse André Villas-Boas, garantindo não saber se essa será a vontade de Sérgio Conceição e do FC Porto. "Se acontecer ficarei feliz tanto pelo clube, como por ele", sublinhou.

Sobre a má campanha do Marselha na Champions, Villas-Boas admite que a sua equipa "bateu no fundo". "Temos de ultrapassar vários obstáculos e o primeiro deles passa pela vontade de querermos mostrar mais, de ganhar mais bolas. O aspeto emocional é muito importante e será essa a chave do desbloqueio", frisou.