Vietto e Battaglia em isolamento após testarem positivo

Vietto, na imagem ao lado do treinador Rúben Amorim, testou positivo para a covid-19, Tal como o colega da equipa Battaglia

Os argentinos, que estão assintomáticos, estão a cumprir as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS), e o Sporting está a monitorizar o estado de saúde de ambos, explicou a mesma fonte, acrescentando que os dois regressaram de férias, de Espanha, há cerca de uma semana.

A formação 'leonina', quarta na última edição da I Liga, inicia hoje a época futebolística com testes médicos durante todo o dia na Academia do clube, em Alcochete.

Entre os jogadores sujeitos a esta bateria de exames estão os laterais Antunes (ex-Getafe) e Pedro Porro (ex-Valladolid), que chega por empréstimo do Manchester City, que foram contratados para reforçar a equipa comandada por Rúben Amorim.

Mathieu, que em junho anunciou o fim da carreira, é até ao momento a única 'baixa' no plantel 'verde e branco', que, aparentemente, está longe de estar fechado, sendo possível a integração de reforços, mas também de jovens provenientes da formação, tal como ocorreu após a retoma do campeonato, com Matheus Nunes, Eduardo Quaresma e Nuno Mendes.

Os 'leões' vão realizar um estágio de pré-temporada no Algarve, em Lagos, entre sábado e 30 de agosto, tendo em vista o arranque da I Liga, marcado para 20 de setembro, no fim de semana que antecede a 'aventura' europeia, com a pré-eliminatória da Liga Europa, agendada para dia 24 de setembro.

Plantel provisório do Sporting para 2020/21:

- Guarda-redes: Luís Maximiano, Renan, André Paulo e Diogo Sousa.

- Defesas: Pedro Porro (ex-Valladolid, Esp), Ristovski, Rosier, Eduardo Quaresma, Ilori, Coates, Neto, Ivanildo, Nuno Mendes, Antunes (ex-Getafe, Esp) e Borja.

- Médios: Matheus Nunes, Battaglia, Eduardo, Doumbia, Acuña, Wendel, Francisco Geraldes, Miguel Luís e Mattheus Oliveira.

- Avançados: Gonzalo Plata, Rafael Camacho, Vietto, Jovane Cabral, Joelson Fernandes, Sporar, Luiz Phellype, Tiago Tomás e Pedro Mendes.

Treinador: Rúben Amorim.

Saíram: Mathieu (terminou a carreira).