Juventus contrata Arthur e renova com veteranos Buffon e Chiellini

A Juventus garantiu esta segunda-feira a contratação do médio brasileiro Arthur Melo, contratado ao Barcelona por 72 milhões de euros, verba que poderá crescer mais 10 milhões de euros se forem cumpridos determinados objetivos.

O internacional brasileiro de 23 anos vai assim juntar-se a Cristiano Ronaldo na Juventus, duas épocas depois de ter sido contratado pelo Barça ao Grémio, por 31 milhões de euros.

Arthur terá também como colegas os veteranos Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, que esta segunda-feira renovaram os respetivos contratos com a Juventus por mais uma temporada, ou seja até junho de 2021.

O guarda-redes Buffon, de 42 anos, prepara-se para somar a 19.ª temporada na Juventus, num ciclo apenas interrompido em 2018/19 quando representou o Paris Saint-Germain, enquanto o defesa central Chiellini, de 35 anos, irá cumprir a 16.ª época consecutiva na vecchia signora.

"Líderes no campo e no balneário. São duas bandeiras do clube que têm o ADN da Juventus como segunda pele", lê-se no site oficial do clube, em que também foi publicado um vídeo com os melhores momentos de cada jogador.

Buffon é o jogador da história que mais vezes conquistou a Serie A, com nove, todas pela Juventus, e está a apenas a um jogo de destronar o lendário Paolo Maldini como o futebolista com mais aparições na competição (tem 647). Isso poderá acontecer já na terça-feira, frente ao Génova.

Por seu lado, Chiellini tem oito campeonatos no seu currículo, igualmente todos com o emblema de Turim.