Vertonghen já faz testes médicos para assinar pelo Benfica

Jan Vertonghen está muito perto de assinar contrato com o Benfica válido por duas temporadas, o defesa-central belga foi filmado pela SIC a fazer testes médicos no Hospital da Luz, em Lisboa, após os quais deverá ser formalizado como reforço da equipa de Jorge Jesus.

O internacional belga de 33 anos chega à Luz depois de ter terminado contrato com o Tottenham, onde fez 315 jogos durante as oito temporadas que esteve no clube, sendo na última delas foi treinado por José Mourinho.

Vertonghen, que contabiliza ainda 118 jogos pela seleção belga, deverá ser anunciado nas próximas horas como reforço encarnado, juntando-se a Helton Leite, Pedrinho, Gilberto como nomes já confirmados.

Em Portugal, também a fazer exames médicos, já está o brasileiro Everton Cebolinha, que chega do Grêmio a troco de 20 milhões de euros, enquanto a alemão Luca Waldschmidt, de 24 anos, deverá igualmente ser confirmado nas próximas horas, uma vez que o avançado já chegou a Lisboa, com os encarnados a pagarem uma verba a rondar os 15 milhões de euros ao Friburgo.

O treinador Jorge Jesus continua entretanto à espera de novidades do avançado uruguaio Edinson Cavani (ex-PSG) que continua a negociar com os encarnados, esperando-se que haja uma conclusão deste processo nas próximas horas.