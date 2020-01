Vermelho na Taça da Liga custa dois jogos de castigo a Mathieu

Sporting com desafio duro pela frente: evitar a época com mais derrotas de sempre

Mathieu, defesa central do Sporting, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) com dois jogos de suspensão, na sequência do cartão vermelho direto que viu no decorrer do jogo das meias-finais da Taça da Liga, com o Sp. Braga, na sequência de uma entrada dura sobre Esgaio. O defesa francês falha assim os compromissos com o Marítimo (casa) e Sp. Braga (fora).

O jogo que o Sp. Braga venceu por 2-1, e que valeu ao clube minhoto um lugar na final de sábado, contra o FC Porto, valeu ainda castigos a três jogadores que viram o cartão vermelho - Bolasie e Eduardo do Sporting, e ao guarda-redes Eduardo do Sp. Braga, estes dois últimos devido aos incidentes no final do jogo entre elementos das duas equipas.