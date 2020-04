Vencedor das Taça das Taças do Sporting morre aos 78 anos

José Monteiro, antigo jogador do Sporting, morreu quarta-feira, aos 78 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) no Hospital de São José, em Lisboa, segundo uma nota de condolências no site oficial do clube.

As cerimónias fúnebres de um dos vencedores da Taças das Taças 1963/64, sem família e sem acompanhamento por causa do estado de emergência, já foram realizadas no cemitério dos Olivais, em Lisboa.

Nascido em Luanda, veio para Lisboa aos 16 anos, onde integrou a equipa de juniores do Sporting (1957/59), tendo-se estreado na equipa principal com apenas 18 anos. Terminou a carreira profissional de futebolista em 1975, ao serviço do Clube Oriental de Lisboa.

José Monteiro esteve ao serviço do Sporting durante sete anos, período durante o qual ajudou a vencer um Campeonato Nacional (1961/62), uma Taça de Portugal (1962/63) e a Taça dos Vencedores das Taças na final com o MTK Budapeste, em 1964, em Antuérpia, graças a um golo de Morais, que ficou conhecido como "o cantinho do Morais".

Nessa brilhante campanha europeia, Monteiro participou apenas num jogo com o APOEL Nicósia, no Chipre, que os leões venceram por 2-0.