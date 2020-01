Veja os golos. Ronaldo faz hat-trick e estreia novo visual na goleada da Juventus

Cristiano Ronaldo entrou no novo ano a jogar com um novo visual e a marcar por três vezes pela Juventus. O avançado português apontou nesta segunda-feira três dos quatro golos da vitória da equipa de Turim na receção ao Cagliari, num dia em que se estreou a jogar com o novo visual (um carrapito no cabelo) que adotou neste ano. Foi o primeiro hat trick de Ronaldo e de um jogador português na Série A.

O primeiro golo foi apontado aos 49 minutos e teve origem num erro enorme de Klavan, que no limite da grande área fez um passe para Olsen que Ronaldo intercetou, e depois de fintar o guarda-redes chutou para o fundo das redes. O segundo surgiu aos 67' na transformação de uma grande penalidade, a castigar uma falta de Marco Rog sobre Dybala. E o terceiro aos 82', após assistência de Douglas Costa. O outro golo da Juventus foi da autoria de Higuaín.

Veja aqui dois dos três golos de Ronaldo.

Já são 13 golos de CR7 na Liga italiana, que marcou sempre nos últimos cinco jogos da Juve no campeonato italiano, ele que pela Juventus nesta temporada apontou mais dois na Liga dos Campeões e chegou assim aos 15 golos nesta época.

O triunfo por 4-0 permitiu à Juventus isolar-se provisoriamente na liderança da Liga italiana, com 45 pontos. Mas ainda nesta segunda-feira pode ser novamente apanhada pelo Inter Milão, caso a equipa de Antonio Conte vença na deslocação a Nápoles.

"Fizemos um bom jogo e criamos várias oportunidades de golo. Estou satisfeito com o hat-trick, mas o mais importante foi termos ganhado o jogo e colocado pressão sobre o Inter [joga esta noite com o Nápoles]. Estamos a melhorar jogo após jogo, não apenas na defesa, mas também no meio-campo e no ataque. Somos uma equipa completa", referiu Ronaldo após a partida.

Ainda em Itália, a jornada 18 ficou marcada pela estreia de Zlatan Ibrahimovic com a camisola do AC Milan. O avançado sueco de 38 anos, contratado neste mês pelos rossoneri, depois de ter terminado a aventura nos Estados Unidos, entrou aos 55 minutos para o lugar de Piatek no empate sem golos com a Sampdoria - o avançado português Rafael Leão também saltou do banco durante a segunda parte.

Outros resultados desta segunda-feira na Liga italiana: Bolonha-Fiorentina, 1-1 e Atalanta-Parma, 5-0.