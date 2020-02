Veja o vídeo do acidente que marcou o Daytona 500

Ryan Newman, piloto da Roush Fenway, sofreu um acidente na segunda-feira numa das provas de eleição do automobilismo norte-americano, o Daytona 500. Na última volta do circuito, o piloto norte-americano estava na liderança quando o para-choques do carro de outro piloto tocou na traseira do Ford de Newman, empurrando-o contra a parede. O piloto americano perdeu o controlo do carro em alta velocidade, despistou-se e foi ainda atingido por outro carro.

Após o acidente, Newman não conseguiu sair do carro, e só depois de algum tempo é que o piloto norte-americano, de 42 anos, foi removido e encaminhado diretamente para o hospital.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com nota publicada pela Roush Fenway, Newman está internado no Halifax Medical Center em estado grave, no entanto os médicos indicaram que as lesões não são fatais.