Veja aqui os resumos e os golos dos jogos da 30.ª jornada

O Benfica (já com Nélson Veríssimo no comando da equipa) voltou às vitórias e bateu na Luz o Boavista por 3-1. Já o FC Porto não facilitou e no Dragão goleou o Belenenses SAD por 5-0. A equipa de Sérgio Conceição está a dois triunfos de se sagrar campeã nacional, o que até pode acontecer já na quinta-feira, caso o Benfica perca com o Famalicão e os dragões vençam o Tondela.

Santa Clara-Marítimo, 0-1

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

V. Setúbal-P. Ferreira, 2-3

Portimonense-V. Guimarães, 0-1

Benfica-Boavista, 3-1

Sp. Braga-Desp. Aves, 4-0

Gil Vicente-Rio Ave, 1-0

Tondela-Famalicão, 0-1

FC Porto-Belenenses, 5-0

Moreirense-Sporting (hoje, 21.00)